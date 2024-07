Justin Bieber na Índia: veja vídeos da apresentação do cantor

Justin Bieber esteve na Índia, na sexta-feira (5/7), para se apresentar na festa de pré-casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant. A rara aparição do cantor aqueceu o coração dos fãs, que puderam acompanhar partes do show em vídeos publicados nas redes sociais.

O show foi contratado pelo pai do noivo, Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia e 11º do mundo. Para a apresentação, Justin recebeu cerca de US$ 10 milhões, equivalente a R$ 56 milhões.

No Instagram, Justin fez uma série de publicações mostrando momentos do show. Entre os hits, ele cantou Love yourself, I'm the one e Boyfriend.

O artista também compartilhou um momento icônico ao lado de um dos convidados, que dividiu o microfone com ele durante a música Where are u now.

Além do canadense, a cantora Rihanna também se apresentou em uma festa luxuosa organizada pela família.



Vale lembrar que Bieber esteve no Brasil em 2022, para se apresentar no Rock in Rio. Desde então, ele realiza pequenas apresentações e aparições especiais, pois precisou pausar a carreira para tratar da saúde mental.