Taylor Swift quebra recorde histórico de Whitey Houston com disco após 37 anos

Taylor Swift alcançou um novo recorde histórico na carreira. Isso porque, a cantora americana emplacou seu novo álbum, The Tortured Poets Department, no topo da Billboard 200, a principal parada dos álbuns no mundo, pela 12ª semana consecutiva.

De acordo com dados divulgados pela Luminate, o 12ª disco da "Miss Americana" venceu cerca de 163 mil unidades na semana encerrada em 11 de julho, e desde que estreou no topo das paradas, em 4 de maio, ainda não saiu do primeiro lugar.

Para se ter uma ideia, Taylor Swift quebrou um recorde que havia sido alcançado em meados de 1987, com Whitney, o álbum de estreia da saudosa Whitney Houston (1963-2012), que permaneceu durante as 11 primeiras semanas no topo da lista desde sua estreia, tendo sido o primeiro feito por uma artista feminina na indústria.

Vale lembrar que Taylor Swift já havia igualado o recorde com seus outros discos, Fearless (2012), e o 1989 (2014), que ficaram cada um com 11 semanas em primeiro lugar na parada que classifica os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos, com base no consumo medido em unidades de álbum.

O The Tortured Poets Department, por sua vez, ganhou uma série de versões com faixa bônus desde seu lançamento, o que é apontado como estratégia para impulsionar as vendas e assegurar o topo de Taylor Swift e já é utilizado por outros artistas na Billboard 200, mas gerou revolta entre parte do público.

