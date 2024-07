CCBB Brasília tem programação de férias com arte, livros e música

O CCBB Brasília preparou uma programação gratuita para a criançada durante as férias. Com início nesta sexta-feira (20/7), as atividades programadas são oficina de mamulengo, espetáculo circense e saraus infantis.

Nesta sexta-feira (20/7), o CCBB recebe a oficina de Bonecaria com Cabaças. As crianças poderão criar bonecos mamulengo com tintas, tecidos e outros materiais artesanais. A programação ainda conta com a leitura do conto O sumiço da Noite, de Daniel Munduruku e de A estrela e o jovem, lenda do povo Xavante.

No sábado (27/7), os educadores do Programa Educativo apresentam um sarau lúdico com leituras musicadas e adereços, no qual serão recitados poemas de Cora Coralina e Cecília Meireles. Já no domingo (28/7), será haverá leitura do livro Adivinha que bicho é? para toda a família.

As atividades são gratuitas, com retirada de ingressos no site www.bb.com.br/cultura ou na bilheteria física do CCBB .





Serviço

CCBB Educativo

De terça a domingo, das 9h às 21h, no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília. Entrada gratuita mediante a retirada de ingresso.