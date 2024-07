Fagner canta 'Revelação', composição de Clodo Ferreira, ao lado do neto

O sucesso Revelação, composto por Clodo Ferreira e eternizado na voz de Fagner, já foi interpretado no palco pelo cantor ao lado do neto Arthur. O cantor lembrou com carinho do momento após o anúncio da morte de Clodo, na manhã desta terça-feira (16/7).

Confira a apresentação

Compositor, instrumentista, poeta e professor da Universidade de Brasília (UnB), Clodo Ferreira estava internado para o tratamento de seis tipos de câncer.

Clodo tocava contrabaixo e guitarra e era conhecido por parcerias com Fagner em canções como Ave coração, Corda de aço e Revelação — interpretada no vídeo.

Clodo nasceu em Teresina (PI), mas começou a vida musical em Brasília, para onde se mudou ainda garoto. Aos 15 anos, em 1965, entrou para a banda Os Geniais e, mais tarde, para Os quadradões, ambas conhecidas por animar os bailes de uma Brasília que acabava de nascer. Taguatinga era a base da turma de Clodo, um centro roqueiro que irradiava música e cultura para o DF.

Clodo teve músicas interpretadas por artistas como Nara Leão, Milton Nascimento, MPB-4, Ângela Maria, Ney Matogrosso, Zizi Possi e Dominguinhos.