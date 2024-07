Cine Jasmim promove cinema gratuito com obras de mulheres pretas e indígenas

Em comemoração ao Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribeña, o Cine Jasmin exibe programação de obras cinematográficas criadas por diretoras negras do Distrito Federal. A partir desta sexta-feira (19/7) as exibições começam com a semana da mulher negra.

Em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribeña, celebrado no dia 25 de junho, o Cine Jasmin inicia programação que visa impulsionar trabalhos artísticos, e fortalecer presença feminina no cenário audiovisual na capital do país. A programação inclui sessões de cinema seguidas de rodas de conversa com a curadora do projeto, a professora doutora em cinema Edileuza Penha de Souza, além de oficinas de dança e vídeo.



Nesta sexta-feira (19/7) será exibido o filme O Véu de Amani, dirigido por Renata Diniz. Nos dias 20 e 21 de julho, às 16h, serão exibidos os filmes Eu era o lobisomem da CEI, dirigido por Suéllen Batista, e A velhice Ilumina o Vento, dirigido por Juliana Segóvia. Após cada exibição, haverá uma roda de conversa.

Na semana da mulher índigena, que será realizada dia 2 de agosto serão apresetados os longas Gavi –a voz do barro, dirigido pelo Coletivo Juventude Indígena Kaingang Nn Ga e Vini Albernaz ,e O que me leva não é mercadoria de bolso, dirigido por Bárbara Matias Kariri.

Serviço

Cine Jasmim - Semana da Mulher Negra:sexta, às 19h30 |sábado e domingo, às 16h, na Casa Jasmin (SHCGN 716 bloco P casa 30). Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Cine Jasmim - Semana da Mulher Indígena: 02 de agosto, às 19h30 | 03 de agosto, às 17h | 04 de agosto, às 16h, na asa Jasmin (SHCGN 716 bloco P casa 30). Ingressos disponíveis no Sympla.