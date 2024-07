Sistema Criolina se apresenta no Brazilian Week 2024 em Nova York

O evento Brazilian Week NYC, que visa promover a cultura brasileira e a sustentabilidade no exterior, será realizado dos dias 11 a 15 de setembro. Brazilian Week NYC 2024 confirmou o coletivo brasiliense Sistema Criolina no line-up, ao lado de grandes nomes da música nacional brasileira.

A convenção Brazilian Week NYC realiza, no Lincoln Center, shows gratuitos de Duda Beat, Mart’nália, Gaby Amarantos e Sistema Criolina. Referência na cena alternativa desde 2005, o coletivo brasiliense é formado pelos criadores da Festa Criolina, que se apresentam em solo norte-americano em setembro. Formado por DJ Barata e Pezão e Ops, o Sistema Criolina vai além de um coletivo de DJs. “Somos um núcleo de produção e articulação, com uma série de realizações nesses 20 anos de história. Estaremos ao lado de grandes artistas, produtores e agentes de transformação brasileiros envolvidos pelo Brazilian Week”, pontua DJ Pezão, em entrevista ao Correio.

O Sistema Criolina promete levar ritmos e manifestações culturais de todo o Brasil para o Brazilian Week. “Costumamos dizer que juntamos a vanguarda e a retaguarda da música brasileira. Criamos misturas originais entre músicas tradicionais e contemporâneas. Nossos sets são feitos para unir pessoas, alinhando emoção, peso e versatilidade”, comenta Pezão. O coletivo promete ainda conteúdo visual para o público presente. “Estamos preparando vídeos e animações inspiradas nas belezas naturais e culturais do Brasil”, garante.

O grupo comenta que, apesar do contraponto ao estigma político-administrativo, a formação da identidade cultural demorou para ser trabalhada. “Trabalhamos desde sempre pela formação da identidade cultural da nossa cidade, temos muito orgulho de carregá-la no peito e mostrar ao mundo o lado criativo da capital. Vivemos numa cidade diferenciada, formada por pessoas de várias regiões do país, que convivem dentro de uma arquitetura urbanística única e isso nos torna autênticos, multiculturais e antenados aos movimentos do resto do país e do mundo”, observa Pezão.