Espaço Cultural Renato Russo recebe a IV Mostra Janelas da Arte

Exposições, sarau de poesia, dramaturgia aberta entre outras atividades artísticas fazem parte da programação da IV Mostra Janelas da Arte, que será realizada a partir desta terça-feira (23/7) e até domingo no Espaço Cultural Renato Russo. Os cursos serão realizados nas áreas de artes plásticas, teatro, dança e música de forma gratuita.

O objetivo da IV Mostra Janelas da Arte é dar visibilidade para a produção artística gerada durante os cursos gratuitos oferecidos no Espaço Cultural Renato Russo para a comunidade. As atividades fazem um encerramento dos ciclos dos cursos realizados no Espaço, pelo Instituto Janelas da Arte, Arte e Cidadania promovidos pelo Programa Pedagógico-Formativo e Secretaria Cultural do DF.

A abertura da mostra vai ser realizada nesta terça-feira (23/7) e conta com o lançamento da exposição Expressões, com obras que são resultado dos cursos de artes plásticas feitos no Espaço Cultural Renato Russo. Durante a noite, às 19h, será exibida uma apresentação do Bloco de Pífano. Às 20h, a poetisa Cristiane Sobral conduzirá o Sarau de Poesia Falada, apresentando várias performances poéticas. Mais tarde será a vez de Os Dramátikos Eróticos, leitura de textos picantes de Carlos Drummond de Andrade a Hilda Hilst, explorando o imaginário erótico de diversas maneiras. O espaço oferece entrada gratuita para todas as atividades da programação até o domingo (28/7).





PROGRAMAÇÃO:

Terça - 23/7

18h

Abertura com vernissage da Exposição Expressões

Local: Galeria Parangolé

19h

Bloco de Pífano

Local: Praça Central

20h

Sarau de Poesia Falada

Local: Sala Marco Antônio Guimarães

21h

Leitura Dramática - Os Dramátikos Erótikos

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas





Quarta - 24/7

19h

Técnica Klauss Vianna - Pulsar: encontros e desencontros

Local: Sala Multiuso

20h

Coro e Coralidade

Aula aberta Entre o Um e o Muitos: Coro e Coralidade na Criação Cênica

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas





Quinta - 25/7

19h

Riso em Cena

Aula aberta Dança(ria) no Ritmo da Alegria

Local: Sala Multiuso

20h

Ballet Fitness

Aula aberta

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas

21h

Dramaturgia Aberta

Coletivo Quarto Criador: "A Sessão"

Local: Sala Multiuso





Sexta - 26/7

20h

Cia Pele - "Terra Sem Lei"

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas

21h

VoZimentos Disformes - "O cabelo do olho do ralo tem gosto de alho?"

Local: Sala Multiuso





Sábado - 27/7

19h

Charme e Freestyle - Baile Black

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas





Domingo - 28/7

14h

Violão e Pandeiro

Local: Praça Central

15h

Além da Pele - “Dia de Sol”

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas

17h

Circo Roda Viva

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas

18h

Orquestra Sanfônica e Dança de Salão

Local: Praça central

Serviço

IV Mostra Janela das Artes

De terça-feira (23/7) a domingo (28/7), a partir das 18h no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Entrada gratuita.