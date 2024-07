CCBB Brasília tem oficinas gratuitas para crianças durante as férias

O CCBB Brasília está promovendo uma programação de oficinas gratuitas conduzidas pelo grupo Carroça de Mamulengos, durante o período de férias, para crianças e adolescentes a partir dos quatro anos. Serão oferecidas atividades de arte, música, brinquedos, entre outras atividades artísticas. A programação do CCBB Brasília seguirá até o dia 4 de agosto, a partir das 13h30. Os ingressos serão disponibilizados sempre no dia anterior a cada oficina, a partir das 12h, no site e na bilheteria do CCBB Brasília.

A programação faz parte da temporada da mostra teatral Três Gerações de Arte Brincante da trupe Carroça de Mamulengos. O projeto tem como objetivo valorizar a ancestralidade, as memórias e as tradições, “O CCBB Brasília se transforma em um palco para a cultura popular e a arte brincante que atravessa gerações com a Carroça de Mamulengos. Nas oficinas, a tradição se encontra com a inovação e resulta em muita alegria e aprendizado”, destaca o gerente geral do CCBB Brasília, André Giancotti, em nota.

Oficina de brinquedos, oficina de máscaras, oficina de bonecos e oficina de figurino são algumas das atividades apresentadas para os pequenos durante este período de férias. Além disso, será disponibilizada uma van de transporte gratuito, que realizará uma viagem direta entre a Biblioteca Nacional e o CCBB Brasília. Para adquirir o serviço, basta escolher a programação, checar os horários e retirar o ingresso no site ou na bilheteria física do CCBB. Vale lembrar que o veículo tem capacidade para 10 lugares, com espaço para pessoas PCDs.





PROGRAMAÇÃO

18/7 a 2/8:

-Quintas: Oficina de brinquedos

-Sextas: Oficina de máscaras





20/7 e 21/7:

-Sábado e domingo: Oficina - Bandeiras de si





27/7 e 28/7:

-Sábado e domingo: Oficina de bonecos





3/8 e 4/7:

-Sábado e domingo: Oficina de figurino





Serviço

Férias de julho no CCBB Brasília - Oficina com a trupe de Carroça de Mamulengos.

Até dia 4 de agosto, a partir das 13h30 no CCBB Brasília. Ingressos gratuitos disponíveis no site: http://bb.com.br/cultura ou na bilheteria do CCBB Brasília.

