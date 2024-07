Luiz Felipe Alencastro lança livro com artigos sobre a ditadura

A Platô Livraria vai receber, no sábado (27/7), às 19h, o escritor Luiz Felipe de Alencastro para o lançamento de Despotismo tropical: A ditadura e a redemocratização nas crônicas de Julia Juruna. Além da sessão de autógrafos, a livraria também promove uma conversa entre Luiz Felipe de Alencastro e os convidados Rodrigo Bonciani e Tamires Sampaio.

O livro narra a história de Julia Juruna, uma autora desconhecida que começa a escrever e publicar artigos no Le Monde Diplomatique, um jornal francês, espalhando notícias sobre a ditadura militar no Brasil na década de 1970. Julia abordou assuntos como a violência militar, a participação dos Estados Unidos no golpe de 1964, dependência econômica em relação ao mercado internacional e o racismo presente no Brasil. Quem estava por trás do pseudônimo era Luiz Felipe de Alencastro, que escreveu os artigos durante sua temporada de estudos na França. Luiz Felipe de Alencastro se tornou um dos maiores historiadores brasileiros.

Reunidos pela primeira vez em Despotismo tropical, com organização do historiador Rodrigo Bonciani, os artigos escritos por Luiz Felipe retomam os acontecimentos da abertura política e do processo de redemocratização. Luiz Felipe de Alencastro é um cientista e historiador político, atua como professor emérito na Universidade de Paris Sorbonne. Ele é autor de O Trato dos Viventes e coautor de livros publicados na França.





Serviço

Despotismo tropical - A ditadura e a redemocratização nas crônicas de Julia Juruna

No sábado (27/7), a partir das 19h no Platô Livraria (SCS 405 - Bloco A) Asa Sul. Entrada gratuita.