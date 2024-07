Biblioteca Nacional de Brasília recebe evento que une moda e literatura

No dia 3 de agosto, a Biblioteca Nacional de Brasília será palco, a partir das 10h, do evento Trajes e Tramas, que busca promover a união entre moda e literatura. A celebração trará estilistas brasilienses para apresentarem suas criações de moda baseadas em obras da literatura nacional. A entrada é gratuita, com a retirada de ingressos pelo Sympla.

O encontro será composto por uma roda de apresentação que abordará a influência da moda na literatura, seguida por um desfile que mostrará as peças desenvolvidas pelos estilistas. As roupas criadas pelas estilistas são baseadas nos livros Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, Mandingas da mulata velha na cidade nova, de Nei Lopes, Obscena senhora D, de Hilda Hilst, e Capitães da areia, de Jorge Amado.

Os participantes também falarão sobre o processo criativo em coleções e desfiles. O evento foi idealizado e organizado por Krystie Ribeiro, produtora de moda e stylist, e Paulo Souza, escritor.