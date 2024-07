Childish Gambino lança álbum que será trilha sonora de seu novo filme

Na última sexta-feira (19/7), o ator Donald Glover, com o pseudônimo Childish Gambino como cantor, lançou seu último disco. Intitulado Bando stone and the new world, o álbum conta com 17 faixas e parcerias com os artistas Chlöe, Amaarae, Flo Milli, Jorja Smith, Legend, Yeat, Foushée e Khruangbin.

Bando stone and the new world também é o nome da nova produção dirigida por Glover, que terá o álbum como trilha sonora oficial. Ainda não há data de estreia para o longa nos cinemas.

Glover usa o pseudônimo desde 2008, quando lançou a mixtape Sick boi. O rapper já divulgou até hoje cinco discos, com destaque aos hits This is America e Redbone. Além de sua carreira musical, o artista faz sucesso como ator, roteirista e diretor em séries como Community, Atlanta e Sr. e Sra. Smith.