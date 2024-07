Poeta Nicolas Behr realiza noite de autógrafos e stand-up na Asa Sul

Nesta quarta-feira (24/7), o poeta e ambientalista Nicolas Behr promoverá o lançamento — e relançamento — de algumas obras de sua autoria. Entre autógrafos e muito bom humor, o escritor também comandará uma sessão exclusiva de “stand-up literário”, versão das clássicas apresentações de comédia somente com piadas que envolvem o universo dos livros e suas histórias. O encontro ocorrerá a partir das 19h, na Platô Livraria (Asa Sul). A entrada é gratuita para todos os públicos.

Conhecido poeta da capital, Nicolas nasceu em Cuiabá (MT) sob o nome de batismo Nikolaus von Behr. Ao chegar em Brasília, em 1974, rapidamente se encantou pela energia vibrante da cidade e pelo Cerrado, bioma que preenche grande parte da vegetação do Planalto Central. Desde a década de 1970, o autor escreveu inúmeras obras, caso dos livros Iogurte com farinha, Grande circular, Caroço de goiaba e Chá com porrada. No mesmo período, o poeta foi preso e processado pelo antigo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), durante a Ditadura Militar.

Para além das enormes contribuições para a típica literatura do quadradinho, Behr também se destacou pelos trabalhos feitos como ambientalista. Nicolas foi o responsável pela fundação de algumas organizações em prol da conservação do meio ambiente local e, atualmente, tem se dedicado à produção de mudas de espécies vegetais nativas do Cerrado.

Serviço

Ler, rir e conversar: Nicolas Behr na Platô

Nesta quarta-feira, a partir das 19h, na Platô Livraria (CLS 405, bloco A, loja 12). Entrada gratuita.