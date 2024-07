Alberto Salgado lança novo disco em show no Clube do Choro

Após oitos anos dedicados a turnês e participações em coletâneas, o cantor Alberto Salgado lançará seu novo álbum no dia 1º de agosto. Intitulado Tutorial de Ebó, o disco conta com 10 faixas autorais e algumas parcerias com outros artistas. No mesmo dia que Tutorial de Ebó será liberado ao público, o compositor se apresentará no Clube do Choro, às 20h.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital, com a entrada inteira custando R$30. Na noite do espetáculo, Salgado será acompanhado de Jadão, no baixo elétrico, Felipe Lemos, na bateria, Will Mourão, na guitarra, cavaco e bandolim, Isadora Pina no saxofone, e Felipe Rodrigues, no trombone.

Tutorial de Ebó, que exigiu do artista um ano para ficar pronto, é o terceiro álbum do músico após Cabaça D’água, lançado em 2017 e que conquistou o título de Melhor Álbum na Categoria Regional pelo 28º Prêmio da Música Brasileira.