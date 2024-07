Espetáculo Stupide retorna aos palcos do DF em nova temporada

A peça Stupid, que une o teatro, a música, a palhaçaria e reflexões sobre o racismo, tem estreia confirmada para os dias 10, 11, 17 e 18 de agosto, no Teatro Anna Noceti, e nos dias 24, 25 e 31 de agosto e no dia 1 de setembro, no Sesc de Taguatinga, sempre às 20h.

Com direção de Galileu Fontes, Stupid se passa no século 19, na França, e mostra a história de dois palhaços, Chocolat e Footit. Footit é um célebre palhaço branco, que se vê em decadência atraindo cada vez menos risos. Ele logo enxerga um potencial e uma oportunidade em Chocolat, um palhaço negro africano. Juntos eles acabam formando uma dupla, Footit e Chocolat. Interpretados pelos atores Gabriel Chaga e Thiago Linhares, os personagens resgatam o riso reflexivo do público, propondo uma ruptura com o formato de comédia tradicional, típica das comédias francesas do século 19.

Durante as cenas, é possível ver releituras e números da dupla se apresentando. O diretor Galileu Fontes quis seguir à risca o modelo teatral e humorístico da França do século 19, no qual as pessoas riam de bofetadas, tapas e violência, “O intuito é que as pessoas possam rir e depois refletir sobre o que riram”, conta Galileu Fontes, em nota. Stupid é uma criação conjunta de seis profissionais da nova geração teatral de Brasília.





Serviço

Espetáculo Stupid

Nos dias 10/8, 11/8, 17/8 e 18/8, no Teatro Anna Noceti (706/707), Asa Norte a partir das 20h, e nos dias 24/8, 25/8, 31/8 e 1/9 no Sesc de Taguatinga, também às 20h. Ingressos a partir de R$20 (meia-entrada) com 1kg de alimento não perecível.