Projeto de dança para comunidade LGBT está com inscrições abertas

O Núcleo de Pesquisa da Cena abre a terceira edição do Residência Meu Lugar, projeto que busca estimular o mercado de dança no DF. Este ano, o público-alvo da iniciativa são artistas LGBTQIA +. Para participar, basta se inscrever gratuitamente preenchendo este formulário até esta quarta-feira (31/7).

Após a seleção, os participantes apresentarão uma proposta de pesquisa e criarão cenas de 10 a 15 minutos. Esse trabalho será exposto na Mostra de Cenas Curtas, no final do segundo semestre de 2024. Residência Meu Lugar oferecerá espaço de ensaio, pesquisa e criação com direção da idealizadora Juana Miranda. Também será ofertado suporte de ampla equipe para construção de figurino, trilha sonora, foto e filmagem.

Os sete trabalhos, solos ou duos, escolhidos serão divulgados nesta sexta-feira (2/8). Os encontros acontecerão todos os sábado em agosto, das 9h às 12h, e em setembro, aos sábados e domingos, das 9h às 12h, sempre no Centro de Dança.