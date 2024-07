Instituto em Portugal recebe exposição sobre a história de Brasília

De 1º de agosto a 27 de outubro, o Instituto Pernambuco Porto, em Portugal, apresentará a mostra Brasília — Da utopia à Capital. A exposição traz as ideias, personagens e percursos históricos que levaram à criação da capital federal em 1960 e a transformaram em síntese do pensamento modernista brasileiro. A exposição faz parte das comemorações do aniversário de 64 anos da cidade e do Bicentenário da Independência do Brasil.

Sob a curadoria de Danielle Athayde, Brasília — Da utopia à Capital exibe aproximadamente 300 obras de arte e documentos. Dentre eles estão maquetes de edifícios marcantes projetados por Oscar Niemeyer, desenhos e maquete fotográfica do plano urbanístico de Lucio Costa, esculturas de Maria Martins, Bruno Giorgi e Alfredo Ceschiatti, e fotografias de Marcel Gautherot, Peter Scheier, Jean Manzon e Mario Fontenelle. A mostra circulou por 12 capitais, como Paris, Berlim, Moscou, Londres e recentemente Roma.

O instituto também exibirá gratuitamente, de 1º a 4 de agosto, a partir das 19h30, a mostra de cinema Brasília Viva, com filmes de ficção e documentários produzidos ou rodados na capital brasileira. Os longas selecionados têm curadoria do realizador e produtor de cinema Ronaldo Duque.