Carla Madeira reúne suas três principais obras em box especial

Tudo é rio, A natureza mordida e Véspera, os livros mais famosos da escritora mineira Carla Madeira, estão reunidos juntos em um box especial e inédito idealizado pela editora Record. Com capa dura, pintura trilateral e novo projeto gráfico, os romances contam com prefácios inéditos de Mia Couto, Luiz Antonio de Assis Brasil e Tatiana Salem Levy.

Todas as três obras apresentam uma escrita precisa e madura e ao mesmo tempo forte e poética, com uma narrativa emocionante mostrando personagens com uma rara densidade psicológica. Os livros abordam temas como tristeza, conflitos, abandono e fatalidades.

Carla Madeira conquistou ainda o prêmio de melhor ficção lusófona com o livro Tudo é rio, concedida pela mais antiga e maior rede de livrarias de Portugal, Bertrand, “É com muita alegria que festejo com os leitores esse rio atravessou o mar e está tendo a maior ressonância do outro lado do mundo”, comemorou a escritora. No Brasil, Tudo é rio continua sendo uma das obras literárias mais vendidas no país.