Espaço Cultural Renato Russo realiza seminário "Zumbi Não Morreu"

O Espaço Cultural Renato Russo, na 508 sul reunirá, até esta sexta-feira (2/8), uma série de encontros e debates sobre cultura, arte e pensamento negro chamada Zumbi Não Morreu. O encontro gratuito vai abordar religiosidade, dança, música, teatro, capoeira e manifestações da cultura negra no DF. Até quarta-feira (31/8), a programação começará às 19h, já na quinta (1/8) e sexta (2/8), será às 14h.

O objetivo da iniciativa é disseminar a força imaterial da cultura negra no cotidiano brasileiro e possibilitar a troca de experiências e conhecimento entre diversas áreas do conhecimento. "A ideia é reunir gente com diferentes saberes para pensar a melhor forma de fazer cultura", explica, em nota, o idealizador do projeto, George Angelo dos Santos, do Grupo Cultural Obará.

A Mesa de Abertura, que foi realizada nesta segunda-feira (29/7), contou com importantes lideranças religiosas de matriz africana, artistas, e produtores culturais. O presidente do IPHAN-DF, Leandro Grass, também esteve presente. Em todos os dias do evento haverá tabuleiro de Acarajé Yabassé como recepção aos participantes.