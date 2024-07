Morre dançarino que atuou com Marilyn Monroe em 'Adorável Pecadora'

O dançarino americano Robert Banas, conhecido como Bobby Banas, morreu aos 90 anos. O comunicado sobre o falecimento do artista foi feito pela família de Banas nas redes sociais, em uma publicação nesta terça-feira (30/7). Ele morreu no dia anterior em Encino, Califórnia, EUA.

Após a divulgação da morte, vários fãs e amigos relembraram o talento e os feitos de Bobby Banas nas artes cênicas, em especial como dançarino e coreógrafo. A causa da morte de Bobby Banas não foi divulgada pela família.

Na publicação, a família enalteceu a trajetória e relembrou traços da personalidade do artista. "Um filho, irmão, pai, avô e uma verdadeira lenda do palco e da tela. Você tocou e ensinou tantos, deu seus talentos e generosidade sempre com risada e bom humor. Eu sei que a festa dançante lá em cima vai ser incrível", diz um trecho do texto.

Bobby Banas atuou em pelo menos 30 musicais. Entre eles, Amor sublime amor (1961), Além da Eternidade (1989), Louco por garotas (1965) e O Parceiro de satanás (1958). O dançarino foi destaque no Mary Poppins (1964), onde interpretrou um limpador de janelas e também esteve presente em Made in Paris (1966).

No filme, Adorável Pecadora - Let's Make Love (1960) - atuou com Marilyn Monroe e foi beijado pela famosa atriz. Um frame da cena foi publicada nas redes sociais do dançarino.