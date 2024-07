Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital respondeu uma internauta sobre o assunto, por meio da caixinha de perguntas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Kéfera utilizou as redes sociais nessa terça-feira (30/7), e rasgou o verbo após ter sido alvo de críticas por sua voz, ao surgir em um momento de relaxamento na sauna.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital respondeu uma internauta sobre o assunto, por meio da caixinha de perguntas. "Ké, mesmo gostosona, cavalona, você está exalando feminilidade, até sua voz", escreveu o admirador.

De biquíni fio dental, Kéfera citou as críticas que já recebeu. "Eu também acho, até me irrito com a minha voz às vezes, porque acho ela meio fininha. Eu queria ter a voz mais grossa, acho muito mais sexy", disse.

Kéfera ainda alfinetou ao aponta as pessoas que a acusam de "tomar bomba" – que em virtude do uso de anabolizantes, ocasiona algumas alterações nos hormônios, como nas cordas vocais. "A minha é BEM menininha, por isso acho muito engraçado quando falam que eu ‘tomo bomba’ porque tô com ‘voz de homem’. Que homem seria esse, né", pontuou.

Kéfera (Foto: Reprodução/Instagram)

O post De biquíni fio dental, Kéfera desabafa sobre críticas e acusação de usar anabolizantes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.