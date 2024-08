Morre aos 76 anos André Juillard, reconhecido artista dos quadrinhos

O desenhista francês André Juillard, ilustrador e mestre em quadrinhos históricos e realistas, morreu aos 76 anos nesta quarta-feira (31/7). A informação foi dada pela editora do artista, Editions Dargaud, em um comunicado. Juillard era conhecido por As Sete Vidas do Gavião (Sept vies de l’Épervier) e Diário Azul (Cahier Bleu).

"É com imensa tristeza que recebemos a notícia da morte de André Juillard, ocorrida no dia 31 de julho, aos 76 anos", anunciou a editora.

O autor multipremiado estava trabalhando no próximo volume da dupla Blake et Mortimer, que seria lançado no final do ano. Já havia ilustrado vários volumes desta série de sucesso, como La Machination Voronov (2000) e Le Testament de William S. (2016).



No site da Dargaud, a editora prestou uma homenagem ao artista, relembrando sua jornada, destacando sua importância para os quadrinhos e também a personalidade de Juillard: "Seu notável domínio do desenho nos quadrinhos exerceu verdadeiramente uma influência sobre numerosos cartunistas, tornando-se, apesar de tudo, o líder de uma 'escola'. Sentiremos muita falta da sua elegância, da sua simplicidade, da sua generosidade e do seu sorriso", disseram.

Nascido em Paris, antigo estudante de artes plásticas, André Juillard era um apaixonado pela história e sabia representá-la em desenho.

Criador também de serigrafias, André Juillard se dedicou ainda a ilustração de textos literários, como Enquanto Agonizo (As I Lay Dying) de William Faulkner.

Apreciada por colecionadores, sua obra Diário Azul foi leiloada em 2019 por mais de 80 mil euros (361 mil reais na cotação da época), durante um leilão na Christie's, em Paris.

*Com informações da Agence France-Presse (AFP)