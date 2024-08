Poliana Rocha revela grande preocupação com a saúde de Leonardo

"Gente, eu confesso que brava eu não fico. Mas eu fico muito, muito, muito preocupada com a saúde dele", disse Poliana Rocha - (crédito: Reprodução/Instagram)





Poliana Rocha abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com seus seguidores. Por lá, ela falou sobre diversos assuntos, como por exemplo, a preocupação em torno da saúde do marido, o cantor Leonardo.

Na ocasião, uma pessoa questionou se Poliana costuma ficar brava quando Leonardo exagera na bebida. Foi neste momento que a influenciadora expôs sua grande preocupação.

"Gente, eu confesso que brava eu não fico. Mas eu fico muito, muito, muito preocupada com a saúde dele", afirmou a esposa do cantor de 61 anos.

Poliana Rocha, esposa de Leonardo (Foto: Reprodução/Instagram)

Em shows, lives e outros momentos descontraídos, Leonardo já demonstrou que gosta de tomar uma boa cachaça. A paixão é tanta, que o cantor também é proprietário de uma famosa marca de bebidas, a Cachaça Cabaré.

