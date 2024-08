Marcos Mion se defende após ataques ao governo Lula pelas Olimpíadas

Através do Instagram, o comandante do Caldeirão, da Globo, se explicou após apontar que não existe uma estrutura esportiva adequada para os brasileiros que disputam as medalhas nos jogos - (crédito: Reprodução/Instagram - Globo)

Marcos Mion utilizou as redes sociais nesta última quarta-feira (31/8), e se pronunciou sobre uma nova polêmica envolvendo seu nome. Isso porque, o apresentador rasgou críticas sobre a falta de incentivo aos atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris.

Através do Instagram, o comandante do Caldeirão, da Globo, se explicou após apontar que não existe uma estrutura esportiva adequada para os brasileiros que disputam as medalhas nos jogos, e alfinetou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu falei que a gente, o grande público, só fica sabendo de modalidades em época de Olimpíada, e, por isso, deveríamos repensar o conceito todo, se somos ainda o país do futebol absoluto ou se somos de todas essas modalidades e atletas", disse Marcos Mion, onde ressaltou que a referência ao histórico dos governos brasileiros foi interpretada de maneira equivocada.

"Eu cometi um erro, eu falei: ‘O nosso governo tem histórico’, eu estava me referindo ao nosso governo brasileiro, mas os gladiadores políticos da internet viram a brecha, tiraram de contexto e interpretaram que eu estava falando do governo atual. É claro e evidente que é a história do governo desde sempre", esclareceu o apresentador.

Curiosamente, Marcos Mion não se posicionou publicamente pelo fim do Ministério dos Esportes, decretado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL). Além da extinção da pasta, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) enviado pelo político ao Congresso Nacional previa um corte de R$ 108 milhões na área esportiva.

