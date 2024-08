Encerramento da mostra Lusco-fusco será realizada neste domingo (4/8)

Para o encerramento da mostra Lusco-fusco, da artista Cecília Lima, o espaço da deCurators realiza uma apresentação musical com BSBLOrk, a partir das 19h. Eufrásio Prates (Eufraktus), Léo Pimentel (Amante da heresia) e Philip Jones (Mentufacturer) são alguns dos artistas convidados a se apresentarem.

A mostra Lusco-fusco apresenta um conjunto de obras da artista Cecília Lima produzidas nos últimos quatro anos. Jogos de luz, som e movimento são os principais elementos presentes nas pinturas, desenhos e instalações.

A artista busca relacionar a arquitetura, ocupações espaciais, desenhos, equilíbrios e outras dimensões artísticas. A artista se formou em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (UnB) e expõe seus projetos desde 2017. Em 2019 teve a sua primeira exposição individual na galeria Esponcedra Art and Culture, em Barcelona, na Espanha.





Serviço

Encerramento da mostra Lusco-fusco de Cecília Lima

No domingo (4/8), das 17h30 às 19h, com intervenção sonora da BSBLOrk, a partir das 19h no espaço da deCurators (412 Asa Norte, Bloco C).