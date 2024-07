Pai de Kamala Harris foi professor da UnB

A provável candidata dos Democratas à presidência dos Estados Unidos e vice-presidente do país, Kamala Harris guarda em sua trajetória familiar uma ligação com a Universidade de Brasília. O seu pai, Donald J. Harris já esteve por diversas vezes na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (Face) da universidade em especial na década de 1990. À época ele realizou conferências e participou de eventos.

Leia também: Pai de Kamala Harris morou como bolsista no Brasil

Donald é economista jamaicano renomado na área. De acordo com o professor emérito da UnB Joanílio Teixeira, Harris já era mundialmente conhecido quando atuou na UnB, sobretudo por conta da publicação de seu livro Capital Accumulation and Income Distribution, de 1978. “A obra tem uma dedicatória às filhas Kamala e Maya. Na época, eu ainda não o conhecia, mas no prefácio, ele agradece a vários pesquisadores, alguns dos quais são meus amigos”, afirmou Teixeira à UnB.

Teixeira ressalta que Donald Harris teve uma trajetória acadêmica que o levou a diversas universidades, incluindo Cambridge, Yale e Stanford, onde se aposentou e foi honrado com o título de Professor Emérito em 1998. Harris também atuou como consultor para vários países da América, inclusive o Brasil, onde beneficiou-se de uma bolsa oferecida pela Fundação Fulbright entre 1990 e 1991.

Leia também: Cresce a troca de acusações entre Kamala Harris e Donald Trump

Presença marcante

Um momento marcante da passagem de Donald em Brasília ocorreu na segunda edição do Colóquio Internacional sobre Economia Dinâmica e Política Econômica, realizado em maio de 1999. Este evento foi promovido em colaboração entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade Católica de Brasília (UCB).

Nessa ocasião, o pai Harris ficou hospedado na casa de Joanílio. Ele contou, em entrevista à UnB, que foi formado laço de amizade e que a relação entre eles era muito próximo. O professor também lamentou o fato de não ter conhecido Kamala, quando esteve na casa de Donald, em Stanford. Na ocasião, ele já estava divorciado e a Kamala era universitária em outra região.

Para Teixeira, grande legado de Donald é a sua crítica ao maisntream e sua visão não convencional e heterodoxa. O professor também conta que era muito raro economistas com PhD e atuando no posto mais alto da academia. "Ele ficou famoso pelo pensamento e teoria diferenciados”, considera Texeira.

Leia também: Kamala desperta debate sobre aborto nos EUA e no Brasil

A professora da Face Maria de Lourdes Rollemberg Mollo, recorda que as exposições de Donald Harris dispertavam muito interesse não só pelos alunos, mas também pelos professores da universidade. “Ele deu excelentes aulas sobre a chamada controvérsia do capital, tema importante do momento, que se trata de uma crítica séria à teoria neoclássica do valor, dominante até hoje”, contou a docente em entrevista à UnB.

Mollo lembra de quando os alunos a convidaram para sair com eles e o professor Harris em um restaurante da Asa Norte. Segundo a docente, o pai de Harris motrou-se uma figura humana muito interessante. "Foi inesquecível porque, ao final, quando fomos pagar a conta, tiveram que pagar para mim, pois a minha bolsa havia sido roubada".

Mais de 1 milhão de seguidores nas redes

Desde que Kamala oficializou sua candidatura o seu engajamento nas suas redes sociais disparou, superando o movimento de Donald Trump nesse mesmo período. Após o anúncio da desistência de Joe Biden em buscar a reeleição, feito no último dia 21, Kamala, impulsionada pela sua visibilidade, conquistou de 22 a 29 de setembro, 1,4 milhão de novos seguidores no Facebook e Instagram.

Nesse intervalo de uma semana, o engajamento de Kamala nas redes sociais subiu de 0,91% para 1,69%; o número médio de curtidas em suas postagens dobrou, passando de 134 mil para 280 mil, e os comentários aumentaram de 4,6 mil para 7,4 mil. Por outro lado, Donald Trump viu seus números caírem: seu engajamento caiu de 1,64% para 1,57%; as curtidas diminuíram de 418 mil para 402 mil, enquanto as interações média mantiveram-se em torno de 8 mil.