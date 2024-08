Artistas lamentam morte de Caçulinha: "Um ser muito especial"

Rubens Antônio da Silva, músico conhecido como Caçulinha, morreu nesta segunda-feira (5/8) aos 84 anos. A informação foi publicada no perfil do Instagram do artista. "É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado, nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada. Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas , gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte", diz o texto.

Leia também: Paulo André nega que BBB foi determinante para desempenho ruim em Paris

Dono de um grande currículo, Caçulinha tocou teclado e acordeão por mais de 70 anos. Ao longo da trajetória, o artista tocou ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Elis Regina, Teixeirinha, João Gilberto e Luiz Gonzaga.

Ele ficou popularmente conhecido pela presença marcante no programa do Faustão, onde trabalhou por 26 anos. Na internet, famosos e fãs lamentam a morte de Caçulinha. A atriz Lúcia Veríssimo falou sobre os anos de trabalho que dividiram. "O conheci através do meu pai, sempre foram ligados e respeitavam seus trabalhos mutuamente. Depois o encontrei na Globo e sempre foi de um carinho imenso comigo e com meu pai. Tenho diversas passagens com Caçulinha, sempre recheadas de imenso carinho. Fico triste, mas certa de que seu caminhar será de luz, pois era um ser muito especial e que logo estará conversando sobre música com papai, de certo. Até… querido Caçulinha", escreveu.

A apresentadora Marcia Goldschmidt também lamentou a morte do artista. "RIP querido Caçulinha que nos deixou essa madrugada em São Paulo!".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ma?rcia Goldschmidt (@marcia.golds)