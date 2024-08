Faustão lamenta morte de Caçulinha: "fez história e deixará saudades"

Faustão lamentou a morte de Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha, que morreu nesta segunda-feira (5/8) aos 86 anos. O apresentador dividiu o palco com o músico por 26 anos, quando os dois trabalharam juntos no Domingão do Faustão. Por meio da assessoria, Faustão enviou uma nota ao Gshow destacando a importância do artista para a música brasileira.

"Fora a importância na música brasileira, no show do Brasil e em termos culturais, um cara que trabalhou com Tony Bennett, Roberto Carlos, Elis Regina, Elizeth Cardoso, Angela Maria, Cauby Peixoto, um dos maiores nomes da música brasileira com muita lealdade e muita competência e muita versatilidade", ressaltou.

"Caçula é um dos meus amigos mais antigos, somos amigos e irmãos desde 1965, eu o conheci apresentando um programa de rádio chamado rádio Baile, em Campinas, desde lá tivemos um convivência absurda de viajar junto, de dividir a vida junto, de curtir os altos e baixos da vida. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Um ótimo caráter, um cara criativo que convivi bastante!", continuou.

O apresentador celebrou o legado de Caçulinha e disse que ele deixará saudades. "Meu único consolo é que ele teve uma estrutura de vida extraordinária. Uma irmã, a Wanda, que foi excelente e as sobrinhas que deram a ele toda o carinho e dignidade como ele mereceu. Ainda bem que ele não sofreu tanto como em algumas doenças, ele viveu e entrou no grande baile da vida, fez história e deixará saudades!", completou.

O apresentador João Silva, filho de Faustão, também lamentou a morte do músico. "Desde quando me conheço por gente o Caçula estava lá. Sempre jovem, com muito energia e, com toda certeza, uma das pessoas mais engraçadas que já conheci na minha vida. E sem contar com seu enorme coração! Uma tristeza que hoje você nos deixe, mas tenho certeza que o céu está em festa e com música de altíssima qualidade com sua chegada! A turma da pizza te ama, Caçula", escreveu nas redes sociais.



Filho de Faustão lamenta morte de Caçulinha (foto: Reprodução/Redes sociais)

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, fez uma publicação no Instagram relembrando que Caçulinha foi um dos padrinhos de casamento do casal. "Quando conheci o Fausto em 2001, a primeira viagem que fizemos, nós tivemos a companhia desses dois amigos: Vicente Raiola e Caçulinha. Essa dupla era muito divertida. A viagem incluiu muitas gargalhadas e demonstrações de amizade entre eles. Nesses dias, me senti dentro de um roteiro digno das grandes comedias italianas. Raiola, Caçula e Luiz Schimidt foram os 3 padrinhos do Fausto escolhidos para o nosso casamento. Os três ja se foram e deixaram muita saudades na nossa familia", compartilhou.

A morte do músico foi anunciada nesta segunda (5/8), por meio das redes sociais. "É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado , nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada. Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas , gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte."



Caçulinha nasceu Piracicaba no dia 15 de março. Ele foi músico multi-instrumentista e tocou teclado e acordeão por mais de 70 anos. Ao longo da trajetória, Rubens Antônio da Silva tocou com grandes nomes da música brasileira como Elis Regina, Teixeirinha, João Gilberto e Luiz Gonzaga. Ele ficou popularmente conhecido pela presença marcante no programa do Faustão, onde trabalhou por 26 anos.