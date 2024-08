Documentário narrado por Ailton Krenak está disponível no Globoplay

Pisar suavemente na Terra, novo documentário do diretor Marcos Colón, estreia na plataforma Globoplay nesta sexta-feira (9/8), Dia Internacional dos Povos Indígenas. Narrada por Ailton Krenak, a produção une três histórias na floresta amazônica.

Premiado no festival português Cine Periferias como Melhor Longa e no carioca Filmambiente como Melhor Fotografia, o filme acompanha três lideranças indígenas na luta para manter seu modo de viver e para preservar a floresta. São as histórias de Kátia, cacica do povo akrãtikatêjê, de Manoel, cacique do povo munduruku e de José Manuyama, professor de origem kokama.

Os personagens relatam as ameaças aos seus territórios promovidas pela grande mineração, pelo monocultivo, pelo garimpo, pela exploração de petróleo, pela extração de madeira e pela construção de usinas hidrelétricas. Interligados pela voz de Ailton Krenak, esses depoimentos de resistência mostram ao público que há outras formas de existir e caminhar no mundo.