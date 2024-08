Mostra 100 anos de Fernando Sabino abre inscrições para oficinas de cinema

A mostra de cinema 100 anos de Fernando Sabino celebra o centenário do escritor brasileiro e abre inscrições para duas oficinas gratuitas voltadas para o público interessado em aprimorar suas habilidades em audiovisual. As inscrições para as oficinas de Eixo Dramático de Câmera 180º e Oficina de Roteiro de Adaptação Literária, administradas respectivamente por Glaucia Pelliccione e Jorge Monclar, já estão disponíveis. As aulas serão realizadas entre os dias 18 de agosto e 22 de setembro.

A Oficina de Eixo Dramático de Câmera 180º permite que os participantes entrem em contato com as habilidades de posicionar a câmera no set de filmagem e a importância de manter a coerência na narrativa visual. A inscrição pode ser feita pelo link. A Oficina de Roteiro de Adaptação Literária também é disponibilizada na programação da mostra, trazendo um método para adaptação literária em roteiro cinematográfico, utilizando um conto de Fernando Sabino. A inscrição pode ser feita pelo link.

As aulas serão on-line e os alunos irão desenvolver um roteiro em grupo que será filmado e editado. O objetivo das oficinas é fazer com que os alunos pratiquem a criação de roteiros cinematográficos e produção audiovisual. A carga horária é de dez horas, distribuídas em cinco sábados, das 11h às 13h, nos dias 17, 24 e 31 de agosto e 14 e 21 de setembro. A conclusão das oficinas será presencial em Brasília no dia 28 de setembro, a partir das 9h, e edição no dia 29 e setembro, das 9h às 18h.