Obra em pré-venda de Helio Brasil traz linguagem crua e direta

O escritor, arquiteto e professor universitário Helio Brasil realiza a pré-venda de seu livro Onze contos malditos, na Livraria da Travessa em Ipanema, no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto (12/8), a partir das 19h.

Autor de mais de dez obras literárias, o carioca Helio Brasil explora uma escrita mais densa e árdua, acompanhando o conteúdo dos contos apresentados, enquanto esclarece temas não tão verídicos.

“Nestes Onze Contos Malditos as palavras dizem o que as coisas são e como são, sem qualquer preocupação com a assepsia que o politicamente correto pretende impor à linguagem. Apesar disso, ou por isso mesmo, aqui os personagens falam de modo a escancarar seus preconceitos com um destemor que tem muito de grosseria e vulgaridade”, conta o jornalista Eliezer Moreira, em nota, ao analisar Onze contos malditos.





Serviço

Pré-venda do livro Onze Contos Malditos de Helio Brasil

Dia 12/8 na Livraria da Travessa em Ipanema na Rua Visconde de Pirajá, no Rio de Janeiro, a partir das 19h.