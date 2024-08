Gracyanne Barbosa explica decisão de saída da mansão que vivia com Belo

Através dos Stories do Instagram, durante interação com os seguidores na caixinha de perguntas, a musa fitness contou que tomou a decisão após quatro meses de ter selado o divórcio, mas deu explicações - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa utilizou as redes sociais nesta última terça-feira (6/8), e revelou que está de mudança da mansão que vivia com o cantor Belo, no Rio de Janeiro, de quem se separou em abril deste ano.

Através dos Stories do Instagram, durante interação com os seguidores na caixinha de perguntas, a musa fitness contou que tomou a decisão após quatro meses de ter selado o divórcio, mas deu explicações.

"Por enquanto, estou me mudando apenas de casa. Mas tenho planos de mudar do Rio de Janeiro também ou me dividir entre SP e RJ, ainda não sei exatamente como farei", iniciou Gracyanne Barbosa, que detalhou a decisão a ser tomada a partir das oportunidades de trabalho.

"Estou estudando propostas de trabalho, organizando minha mente, meus projetos para, assim, seguir minha vida. Mas é claro que irei compartilhar tudo com vocês, só não fiz isso ainda porque estou me organizando", completou ela. Por falar em trabalhos, recentemente a ex-mulher de Belo anunciou sua entrada uma plataforma de conteúdos adultos.

