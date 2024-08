Eliane Faria, filha de Paulinho da Viola, se apresenta no Clube do Choro

O Clube do Choro será palco para um show de Eliane Faria nesta quinta-feira (8/8), às 20h30. Filha do cantor Paulinho da Viola e neta do violonista Cesar Faria, a cantora celebra mais de 30 anos de carreira. Os ingressos, que custam a partir de R$40, estão disponíveis para compra pelo site Bilheteria Digital.

A artista evoca sua ancestralidade e história afetiva com o samba por meio do repertório escolhido. No espetáculo, ela presenteia o público com um legado familiar musical. Criada em rodas de choro, a compositora continuará o festejo da sua trajetória na música com outros shows em Vitória, Buenos Aires e Belém.

Ao longo dos anos, Faria se encontrou com grandes artistas brasileiros como Elza Soares, Beth Carvalho e Dona Ivone Lara. Com vários discos lançados, ganhou o apelido de “A filha do samba” por Nelson Sargento.