Festival de curtas LGBTQIA+ do DF tem inscrições prorrogadas

A segunda edição do Festival Labaredas celebra a cultura LGBTQIA+ em uma mostra competitiva de filmes. As inscrições foram prorrogadas até domingo (11/8). O evento será realizado nos dias 21 e 22 de setembro no Cine Brasília.

Para celebrar a cultura LGBTQIA+, o Festival Labaredas seleciona filmes de curta-metragem do DF em mostras competitivas e não competitivas. As inscrições podem ser feitas até domingo (11/8), pelo link do festival. Poderão participar filmes com temática, direção ou maioria da equipe formada por profissionais da comunidade LGBTQIA+.

O evento conta com a categoria mostra Lume, não competitiva, e a categoria Labareda, que terá 10 curtas competindo por duas premiações, uma com júri técnico e outra com júri popular, cada uma delas dará R$ 3.500 aos vencedores. O Festival Labaredas tem como intuito acolher narrativas que refletem a diversidade e oferecer um espaço inclusivo para cineastas, artistas, acadêmicos e o público em geral.

Os interessados em participar devem se inscrever através do link e devem ler o regulamento. A festividade ainda contará com debates, rodas de conversa, atrações musicais e exibições itinerantes.