Show em homenagem a Marília Mendonça abre venda de ingressos

O show This is Marília Mendonça reunirá grandes nomes da música brasileira para celebrar o legado da cantora. A apresentação acontecerá no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, São Paulo, às 19h. Os ingressos já estão disponíveis para compra pelo site marilia.com.vc, com a meia-entrada custando R$71, e a inteira, R$142.

O espetáculo receberá Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano. This is Marília Mendonça trará os hits da artista e outras canções marcantes de sua discografia. "Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira", expressa dona Ruth, mãe de Marília, em nota.

Marília Mendonça, com uma voz poderosa e narrativas emocionantes, tornou-se a cantora mais ouvida na história do Spotify no Brasil, sendo a primeira artista brasileira a alcançar mais de 10 bilhões de plays.