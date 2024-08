As lições de Silvio Santos a Celso Portiolli: "o artista um dia acaba"

O apresentador Celso Portiolli revelou os ensinamentos que recebeu do dono do SBT, Silvio Santos, e falou sobre a possibilidade de ser o substituto do apresentador no protagonismo da programação nas tarde de domingo. Em entrevista à revista Veja, o comandante do Domingo Legal disse que Silvio o ensinou a “ser autêntico e a valorizar o público”.

“Outra coisa, manter os pés no chão. Porque ele sempre me disse que o artista, um dia, acaba. E a nossa vida continua. Então, manter os pés no chão”, disse. Sobre herdar o legado de Silvio, Celso destacou que Patrícia Abravanel, uma das filhas do empresário, está honrando o trabalho do pai como animadora.

“É inspirador ver a dedicação dela. Tem mais, o SBT me deixa à vontade pra trabalhar, me dá liberdade criativa. Posso fazer o que quiser dentro do Domingo Legal. Essa confiança e o ambiente acolhedor fazem diferença no meu desempenho e na entrega”, afirmou.

Após um longo período sendo apresentador do programa que vai ao ar todos os domingos, Celso é citado como um possível “substituto” de Silvio nas telas do SBT. Apesar de achar a comparação uma “honra”, ele diz que não se vê assumindo esse papel.

“Uma responsabilidade imensa. Mas nunca me vi como substituto dele. Sempre me vi como um animador pra trabalhar ao lado dele. Silvio Santos é o mestre da comunicação, ícone da televisão brasileira. E ser comparado com ele, pra mim, é um reconhecimento que eu valorizo muito.”

Saúde de Silvio Santos preocupa

Nas últimas semanas, Silvio Santos tem preocupado o público devido ao estado de saúde. O apresentador de 93 anos foi internado em julho após ser diagnosticado com H1N1. Na última semana, ele voltou ao hospital para fazer exames.

Apesar do alerta, a assessoria do SBT afirma que o apresentador está bem: "O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação".