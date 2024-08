QR Corpo, espetáculo que mistura dança e tecnologia chega no DF

O espetáculo QR Corpo, que propõe uma experiência híbrida entre a tecnologia e a dança contemporânea, será realizado em três localidades diferentes em três fins de semana. A primeira apresentação ocorrerá neste sábado (17/8) e no domingo (18/8), às 20h, no Casa Park. Os ingressos, que são gratuitos, devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla.

Nos dias 24 e 25 de agosto, será a vez do Teatro Sesc da 713/913 Sul receber a apresentação, enquanto no Teatro Sesc Paulo Graciano, Gama, será nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. A diretora e fundadora da companhia responsável por QR Corpo, Luciana Lara, procura adaptar a linguagem da dança às telas de celulares em busca de novas descobertas entre a relação do corpo e da tecnologia. A interação dos dançarinos com a plateia é composta tanto presencial quanto virtualmente com vídeos gerados a partir de QR codes.

O show foi criado de maneira que também pudesse ser contemplado por pessoas com algum grau de deficiência por meio de sessões autodescritivas e intérpretes de libras. Para isso, será necessário o agendamento pelo telefone (61) 98608-2323, com Edynaldo Myranda.