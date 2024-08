Dubladora de 'Pokémon', Rachael Lillis morre aos 46 anos

A dubladora Rachael Lillis, que deu voz à personagens de Pokémon, morreu nesse sábado (10/8), aos 46 anos, após lutar contra um câncer de mama descoberto em maio deste ano. A informação foi compartilhada por Veronica Taylor, amiga e colega de profissão, por meio do X, antigo Twitter.

"Com o coração pesado eu compartilho a notícia da morte de Rachael Lillis no sábado à noite, 10 de agosto, 2024. Rachael foi um talento extraordinário, que brilhou através de sua voz, fosse falando ou cantando. Ela será sempre lembrada pelos vários papéis animados que interpretou, com sua icônica performance como Misty e Jessie sendo as mais queridas", disse Veronica.

Durante os anos de carreira, Rachael cativou diversos fãs ao dar voz aos personagens Jessie e Mitsy, de Pokémon. Mitsy, uma das personagens principais, é marcada por sua coragem e determinação, enquanto Jessie trouxe risadas com seu humor peculiar.

"Todos nós conhecemos Rachael Lillis pelos muitos papéis maravilhosos que ela interpretou. Ela preencheu nossas manhãs de sábado e antes/depois do horário escolar com sua bela voz, seu ótimo timing cômico e suas notáveis habilidades de atuação", completou a amiga de Lillis.

We all know Rachael Lillis from the many wonderful roles she played. She filled our Saturday mornings and before/after school hours with her beautiful voice, her terrific comic timing, and her remarkable acting skills. #RachaelLillis pic.twitter.com/XOjFqY0C1L August 12, 2024

Rachael trabalhou em outros projetos além de Pokémon, que incluem: Pikachu ao resgate, Pikachu e Pichu, Adolescence of Utena, Dinossauro Rei, Sonic X, Bakuman, e Shaman King.

Em nota, o perfil de Pokémon no Instagram lamentou a morte de Lillis. "Estamos profundamente tristes ao saber da notícia da morte de Rachael Lillis. Sua atuação na série animada Pokémon será compartilhada com os diversos fãs que cresceram com os personagens que ela deu vida com seu talento especial. Ela será lembrada pelas gerações a seguir, e iremos sempre mantê-la perto de nossos corações. Nossos pensamentos e condolências estão com seus familiares e amigos", escreveu o perfil.