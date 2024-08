Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (16/8)

Paixão

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.



Por mais que penses ser uma pessoa racional, em alguma esfera existencial tu és absolutamente passional, porque te apegas a certas características da realidade afirmando com vigor que não há nada superior a essas, e que se o mundo não abraça tua mesma devoção é porque está equivocado, e te munes, aí sim, de argumentos racionais para tentar explicar o que, na prática, é um ato absolutamente passional.



A paixão humana é integrada a uma corrente cósmica de devoção ao sagrado, mas como tudo o mais de nosso curto entendimento, nos apropriamos da paixão e a profanamos, a conduzindo a objetivos espúrios, abraçando as causas erradas, que são erradas porque não contemplam o bem do mundo, mas apenas uma satisfação particular, egoísta e autocentrada, que demonstra vigor e glória, mas que é mesquinha e ignorante.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É importante medir as palavras nesta parte do caminho, porque anda todo mundo sobressaltado, aguardando qualquer deixa para explodir. Melhor você não ser esse gatilho que faça as pessoas explodirem. Melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É impossível desvincular sua vida pessoal do que anda acontecendo no mundo, porque este momento da história humana é tão intenso e concentrado, que impacta a vida de todas as pessoas, queiram elas ou não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça o que estiver ao seu alcance, procure não se lançar a dar passos maiores do que a perna, porque o momento não é apropriado para isso. Fazendo o que estiver ao seu alcance você garantirá domínio e segurança.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As circunstâncias que impedem o que você acharia imprescindível fazer hão de ser respeitadas, porque ainda que sejam incômodas, essas representam o destino tentando orientar seus passos. Procure andar com boa vontade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Suas pretensões não combinam muito bem com as pretensões das pessoas que acompanham você nesta parte do caminho, e algum tipo de decisão equilibrada terá de ser tomada para acomodar todas as vontades. É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aguarde contrariedades, mas sem ansiedade, porque essas não se referem a qualquer equívoco que você eventualmente cometa, essas contrariedades são produzidas pelas pessoas afetadas pelos eventos do mundo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O ideal e o real andam muito distantes entre si, porque ideal seria que você pudesse desfrutar de suas conquistas particulares com tranquilidade, mas o real é que estamos todos afetados pelo que acontece no mundo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É um momento tenso, porque pareceria certo forçar um pouco a barra para que os acontecimentos sigam o curso de suas pretensões, porém, por trás dessa aparência serpenteiam outros caminhos, que você precisa intuir.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando as pessoas enfiam os pés pelas mãos, há algo de ridículo e cômico em tudo isso, e valeria a pena soltar a gargalhada, mas tendo o cuidado de isso não ofender, mas ajudar a se recompor rapidamente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se por enquanto tudo parece difícil e complicado demais, não encare isso como um sinal de que deva parar tudo. Ao contrário, aceite o desafio de descomplicar as eventuais adversidades que se apresentarem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Fazer o possível não é o mesmo que diminuir suas vontades, mas apenas acomodar tudo que acontece, de modo que você possa desfrutar de algumas realizações sem se lamentar por tudo que não possa ser feito. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De uma maneira ou de outra, pelas boas ou pelas más, você dará à luz algo que se assemelhe às suas pretensões. Os resultados podem ser de seu gosto ou de seu desgosto, mas pelo menos haverá avanços para celebrar.