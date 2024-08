Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (17/8)

Imparcialidade



Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.



Se queres realmente compreender o mundo em que existes, tu precisas abrir mão de tuas preferências, porque se continuares a julgar o mundo e as pessoas de acordo com teus gostos e desgostos, sem importar o quanto esses estejam fundamentados em argumentos aparentemente racionais, continuarás também a não entender nada, e serás ignorante.



Se queres realmente compreender o mundo em que existes, tu precisas desenvolver a imparcialidade, e partir do princípio de que tudo que existe responde a alguma necessidade e, por isso, merece respeito, não importando o quanto faça tuas vísceras se revoltarem de nojo.



Se tua mente não julgar com imparcialidade, por mais pacifista que tentes ser, tu agregarás lenha na fogueira dos conflitos em andamento, que estão por um triz de se transformarem em guerra aberta.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Fazendo pouco, mas fazendo bem, tudo procederá da melhor maneira possível, mas se afobar e pretender dar conta de tudo ao mesmo tempo, essa será a pior maneira de encarar a situação atual. Procure dominar seu temperamento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Ainda que haja razões mais poderosas do que tigres na escuridão para você se angustiar, tome um tempo para tornar seu coração sereno, dando uma banana a essas razões poderosas, e adquirir, assim, um tanto de bom humor.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você ficar se angustiando pelo que eventualmente possa se perder, não lhe sobrarão olhos lúcidos para enxergar o que está sendo ganho nesta parte do caminho. É um ponto de mutação, só isso, administre com sabedoria.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O melhor que você pode fazer diante do que acontece é agregar uma nota de bom humor, cuidando para que essa não seja ofensiva, já que as pessoas andam mais melindradas do que o habitual pelo que acontece no mundo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O mundo anda tão desvairado e caótico que pareceria pecado ter alegria no coração, inclusive porque a maioria das pessoas prefere se angustiar. Porém, nadar contra essa corrente seria sinal de sabedoria de sua parte.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você poderia agregar um toque de leveza e alegria a essas situações densas que as pessoas pioram ainda mais com o mau humor que carregam. Porém, é necessário fazer isso com cuidado, para não ofender ninguém.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O que de mais bonito e sublime você conseguir idealizar, guarde no coração, evite compartilhar, porque as pessoas andam tão preocupadas e angustiadas, que provavelmente não valorizariam direito essas visões. Melhor não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Conversar abertamente com as pessoas que sejam minimamente confiáveis será de grande ajuda para você nesta parte do caminho, porque elas agregarão referências que, por enquanto, passam despercebidas a você.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A diferença entre acreditar que haja uma ordem no universo ou de que tudo seja obra das casualidades, é também a diferença entre acreditar que tudo esteja escrito no destino ou que haja margem para o livre arbítrio.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Importante mesmo é que você amplie seu entendimento sobre a realidade, porque se continuar se apegando aos pontos de vista de sempre, provavelmente você perderá o bonde da história e ficará a ver navios.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pela lógica, tudo daria errado, mas quem diz que a lógica é a única ferramenta que nossa humanidade tem à disposição para se abrir passagem? É evidente que nem tudo que acontece segue as regras da lógica. Ou não?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Uma mão amiga sempre será benvinda, desde que seja despretensiosa e que não requeira agradecimentos nem contrapartidas, porque sem isso não seria uma ajudinha amiga, mas um negócio. Há uma diferença nada sutil por aí.