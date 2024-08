The Vaccines realiza show único em São Paulo no mês de novembro

A banda indie britânica The Vaccines, fenômeno dos anos 2010, realizará um show único no dia 21 de novembro no Cine Joia, na cidade de São Paulo. Os ingressos já estão à venda pelo site, nas opções pista e camarote.

The Vaccines é uma banda formada em Londres no ano de 2010, liderada pelo vocalista, compositor e guitarrista Justin Young. O grupo apresenta influências de The Ramones, The Jesus and Mary Chain, Jonathan Richman e The Beach Boys. Logo no seu debut com a música What Did You Expect from The Vaccines? de 2011, o conjunto foi declarado pela imprensa como “os novos The Strokes” e “a salvação do neo-punk”.

A banda The Vaccines possui 1,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e coleciona diversos hits como If You Wanna, Post Break-Up Sex, Blow It Up e Wreckin' Bar (Ra Ra Ra), que se tornaram hinos em vários festivais de música alternativa, alavancando o quarteto para o topo das paradas nas rádios. Mantendo uma carreira consistente ao longo de mais de uma década, The Vaccines lançou seu sexto álbum Pick-Up Full Of Pink Carnations em janeiro deste ano, retomando sua relevância mundial, saindo em turnês ao lado de Kings Of Leon e The Kooks.





Serviço

Balaclava Records apresenta: The Vaccines Show

No dia 21 de novembro, no Cine Joia em São Paulo (Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade). As portas abrem às 20h e o início do show será a partir de 21h. Ingressos disponíveis a partir de R$175 (meia entrada), no site: https://ingresse.com/thevaccinesbr/. Classificação etária de +16, menores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsável legal.