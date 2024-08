Silvio Santos: saiba qual a fortuna que o apresentador acumulou

O apresentador Silvio Santos, que morreu aos 93 anos de idade na madrugada deste sábado (17/8), acumulou uma fortuna de R$ 1,6 bilhão. Os dados são da revista Forbes e referentes ao ano de 2023. Proprietário do SBT e de diversas outras empresas, Senor Abravanel — nome de registro dele — passou a integrar a lista de bilionários da revista especializada em finanças a partir do ano de 2013.

O Grupo Silvio Santos, conglomerado do apresentador, reúne mais de 30 empresas. Além do SBT, fazem parte do grupo empresas de finanças, do ramo imobiliário, bancário e de produtos de beleza — entre elas a Jequiti, Baú da Felicidade e a Tele Sena. Silvio Santos também já foi proprietário do Banco Panamericano, vendido para o BTG Pactual em 2021, por cerca de R$ 450 milhões.

Antes mesmo da morte do apresentador, grande parte da fortuna dele foi repassada para as filhas. Cada uma das seis (Patrícia, Cíntia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata) já teria recebido cerca de R$ 100 milhões em 2023.









































Em julho deste ano, Cíntia Abravanel, a filha mais velha, falou sobre o futuro do SBT e a herança do pai. “O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Foi muito inteligente por parte dele poder acompanhar tudo”, contou Cíntia ao F5, da Folha de S.Paulo.

O principal empreendimento de Silvio, o SBT, já tem o futuro definido. “O SBT é das minhas irmãs. Elas estão tomando conta de direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas... Lidar com ego, vaidade... É difícil”, disse Cíntia.

Atualmente, as filhas Renata e Daniela Abravanel são, respectivamente, a presidente e vice-presidente do SBT.