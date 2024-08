Filhas de Silvio Santos falam pela 1ª vez sobre a morte do apresentador

As filhas de Silvio Santos falaram pela primeira vez sobre a morte do apresentador, que morreu no sábado (17/8), aos 93 anos. Em uma publicação conjunta no Instagram, Patricia, Rebeca, Silvia, Cintia, Renata e Daniela agradeceram o apoio que receberam do público brasileiro.

"Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai. Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia do quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou", diz a publicação.

Na sequência, as seis filhas do empresário desejaram que a "essência" de Silvio "permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros". "Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificamos nossos laços de gratidão a cada um de vocês. Muito, muito obrigada. Família Abravanel".

Cintia Abravanel também fez uma publicação nos Stories do Instagram. Com uma foto ao lado de Silvio, em um momento registrado quando ela era criança, afirmou que já estava com saudades do pai. "Obrigada por tudo. Por cada conversa, lição de vida, carinho e principalmente seu amor. Você sempre brilhará para mim, pai. Sentirei sua presença em cada passo que der, guiada pelo amor que deixou. Eu te amo infinitamente", escreveu.

Vivian Abravanel, filha de Cintia e neta de Silvio, relembrou a trajetória do avô. "Foram 93 anos de História… Silvio Santos dedicou mais de 60 anos de sua vida para ajudar a construir a HISTÓRIA do NOSSO PAÍS! Paralelo a isso, Senor Abravanel, nesses mais de 60 anos, contou com duas companheiras incríveis, Cidinha e Iris, e juntos construíram a HISTÓRIA da NOSSA FAMÍLIA! Desses amores, vieram 6 filhas, 14 netos e 4 bisnetos… Uau, quanta gente! Que história linda! E que honra fazer parte dessa outra História!", compartilhou.

Ligia Abravanel, também neta de Silvio, relembrou momentos da infância, uma viagem que fez com o avô e também revelou como o apresentador se comportava em casa. "Em casa o vovô era mais observador, quando estava de férias usava suas roupas floridas, com bermudas e meias altas e em casa SEMPRE de pijamas. Conversava sobre filmes, nos levava ao teatro, e quantas vezes não fomos juntos ao holiday on ice e depois ao drive true do 'Maquidonalds'", brincou.

