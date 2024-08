Silvio Santos ganhará estátua nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro

Silvio morreu neste sábado (17/8), aos 93 anos, após ser internado diversas vezes desde o início do mês - (crédito: Reprodução Internet )

Silvio Santos será eternizado em uma estátua que será exposta em frente aos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. A informação foi compartilhada pelo prefeito Eduardo Paes, em resposta a um comentário no X, antigo Twitter. Na publicação, Paes afirma que a Prefeitura está em contato com um cartunista para fazer o trabalho.

Os Arcos são um dos pontos turísticos da cidade carioca. A ponte fica localizada no bairro da Lapa, na Zona Central do Rio de Janeiro, local onde o apresentador e dono do SBT nasceu, em 12 de dezembro de 1930.

Silvio morreu neste sábado (17/8), aos 93 anos, após ser internado diversas vezes desde o início do mês. Ele deixa um legado imensurável como uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira. A morte gerou comoção dentro e fora do país, entre familiares, amigos, fãs e artistas.



O apresentador estreou na televisão em 1960, aos 30 anos, no programa Vamos Brincar de Forca, da TV Paulista. O programa foi um sucesso e três anos depois foi renomeado para Programa Silvio Santos — marca que seguiu com o apresentador por toda a carreira.

Nos anos seguintes, Silvio passou pela TV Tupi, Record e Rede Globo. Na década seguinte, Silvio começou a desejar uma concessão de televisão para ter o próprio canal, mas teve o sonho atrasado pelo contrato de exclusividade com a Rede Globo.

No entanto, em maio de 1976 ele inaugurou a TVS Rio de Janeiro — que no futuro se tornaria o SBT. Depois, o apresentador fundou o Grupo Silvio Santos, que abrange diversas empresas, incluindo o SBT e a TV Alphaville, a Liderança Capitalização, responsável pela Tele Sena, e a marca de cosméticos Jequiti.