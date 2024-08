Segunda edição do Setor "O" Music Fest será realizada neste sábado (24/8)

A segunda edição do evento Setor “O” Music Fest será realizada no sábado (24/8), em Ceilândia Norte, a partir das 15h. Totalmente destinado à comunidade e feito de forma independente, o projeto conta com apresentações de pagode e hip-hop no estilo flash back old school.

Canto das Preta, Grupo 3azero, Mc Carioca e Tropa de Elite e Tal são os artistas convidados a se apresentar nesta segunda edição. Além das atrações musicais, o evento também disponibiliza brinquedos infantis e diversidade de food trucks para a comunidade. Tudo é feito de forma gratuita, apenas com a ajuda dos organizadores.

Clebinho, um dos idealizadores do Setor “O” Music Fest, trabalha com projetos sociais há dez anos, sendo um em ajuda a famílias em situação de vulnerabilidade e outro promovendo a atividade física para moradores da comunidade de Ceilândia.

Clebinho conta que ainda é muito difícil ter apoio do governo em seus projetos, por isso ele opta por fazê-lo sem fundos governamentais. “Eu vejo que a nossa cidade não tem visibilidade no sentido da cultura, do entretenimento, e o poder público é falho, apesar de estar garantido na Constituição esses direitos, nós não os temos. Então, no peito e na raça, sem apoio político, apenas com a ajuda de alguns empresários locais a gente está fazendo essa segunda edição, agregando famílias e criando um cenário familiar do evento, de uma área praticamente abandonada no nosso setor o”, conta Clebinho, ao Correio.

Tudo é feito de forma gratuita, os artistas convidados se comprometem a fortalecer o projeto, garantindo assim o lazer de diversos moradores de Ceilândia. A única atividade cobrada são os brinquedos infláveis para as crianças, e ainda por um preço acessível.





Serviço

Setor “O” Music Fest segunda edição

Sábado (24/8), a partir das 15h, no quadradão da Casa da Bênção (EQNO 9/11), em Ceilândia. Entrada gratuita.