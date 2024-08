Antonio Sanguinetti e Pablo Vares se apresentam no Clube do Choro

Antonio Sanguinetti se apresentará no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

O Clube do Choro recebe, nesta quinta-feira, às 20h30, os músicos uruguaios Antonio Sanguinetti e Pablo Vares no concerto intitulado Violões do Uruguai. O show faz parte do circuito realizado pelos artistas em comemoração ao 199º aniversário da independência do Uruguai.

O feriado nacional é comemorado no dia 25 de agosto, mas a primeira apresentação ocorreu nesta quarta-feira (21/8). Além de Pablo Vares, vanguardista na técnica do “Handpan“, e Antonio Sanguinetti, a apresentação teve a participação de Renato Borghetti Trio, Anna Elisa e Sandson Júnior.

Encerrando o circuito musical, Antonio Sanguinetti, considerado um dos nomes mais destacados da América Latina pela European Guitar Foundation, se apresentará também no sábado (24/8), no Espaço Infinu Comunidade Criativa na 506 sul, com o espetáculo Tangos, Milongas y Valses Criollos.

SERVIÇO

Violões do Uruguai

Com Antonio Sanguinetti e Pablo Vares. Nesta quinta-feira (22/8), às 20h30, no Clube do Choro ( SDC Bloco G - Brasília, DF). Ingressos a partir de R$ 40 (meia) + taxa da Bilheteria Digital.