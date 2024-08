Dustin Lynch participa de novo single com Fernando & Sorocaba

A nova versão do hit Small town boy, lançado em 2017, ganha versão bilíngue. O cantor de country, norte-americano Dustin Lynch se junta à dupla sertaneja Fernando & Sorocaba para a versão Gosto de caras assim. O single foi lançado nesta quinta-feira (22/8) e já está disponível nas plataformas digitais.

Gosto de caras assim faz parte do projeto Nash de Fernando & Sorocaba. O single foi gravado em Nashville, no início deste ano. A versão original, intitulada Small town boy, foi gravada em 2017 pelo renomado cantor de country Dustin Lynch, que reúne mais de 4,4 bilhões de streams globais. Dustin Lynch desembarca no Brasil em setembro para shows ao lado da dupla.



“‘Nash’ é um projeto verdadeiro, é a realização de um sonho. Pela primeira vez, temos algumas canções cantadas 100% em inglês, e outras que mesclam os dois idiomas. Colocamos muito da nossa paixão, a música country sempre correu nas nossas veias, é algo que a gente sentia no coração que estava no momento exato de realizar”, compartilha Fernando, em nota à imprensa.

Sorocaba complementa: “Estamos felizes demais por poder fazer essa conexão do country com o sertanejo e trazer algo tão verdadeiro nesse momento da nossa carreira. Ainda tivemos a oportunidade de gravar na terra do country, com grandes nomes do gênero, o que deixou esse projeto ainda mais especial”.