Quarteto Transversal relê Hermeto Pascoal em disco de estreia

O disco do grupo estará disponível nas plataformas digitais no mesmo dia do show - (crédito: Divulgação / Tatiana Reis)

O Quarteto Transversal apresentará seu primeiro álbum neste sábado (31/8), na Casa Thomas Jefferson, da 706/906 Sul, às 19h30. Além de ser o repertório do espetáculo gratuito, o disco estará disponível nas plataformas digitais no mesmo dia.

Intitulado Hermeto Pascoal e seu Brasilerê, o álbum traz 11 faixas com músicas do repertório do multi-instrumentista Hermeto Pascoal, consagrado como um dos mais importantes músicos brasileiros. Com arranjos da compositora e flautista brasiliense Thanise Silva, as canções exploram a família da flauta transversal, dispondo de flautim, flauta sol e flauta baixo. Neste disco de estreia, o Quarteto Transversal propõe uma releitura das principais peças de Pascoal.

Formado pelos flautistas Rômulo Barbosa, Sammille Bonfim, Thales Silva e Welder Rodrigues, o conjunto afirma, em nota, que o processo de gravação foi um desafio, pois mesmo em melodias mais simples, Pascoal inova nos ritmos diferentes e nos compassos quebrados. Entre as obras selecionadas estão Viajando o Brasil, Forró Brasil, Salve copinha e Eita mundo bom.