Isis Valverde confirma participação em filme com Sylvester Stallone

Isis Valverde confirmou participação em um filme com o ator norte-americano Sylvester Stallone. Pelo Instagram, a atriz compartilhou no domingo (25/6) prints que confirmam ela no elenco do longa Alarum, que deve chegar aos cinemas em 2025.

Em uma das publicações, Isis mostrou a imagem que revelava o título do filme junto com o elenco, no qual ela está incluída. Em outra postagem, ela destacou a foto dela entre alguns dos astros do elenco, como Sylvester Stallone, Scott Eastwood e Willa Fitzgerald.



A artista, por meio de prints publicados no Instagram, mostrou o elenco do filme "Alarum" e anunciou que o lançamento será "em breve' (foto: Reprodução/Redes Sociais )

Leia também: Isis Valverde conclui gravação de seu primeiro filme internacional

Com 37 anos, a atriz completou as filmagens em março. Sob a direção de Michael Polish, ela é a única brasileira envolvida no projeto, que foi filmado em Ohio, EUA.

Embora ainda não tenha uma data de lançamento definida, o filme é um suspense que gira em torno de um casal de espiões americanos. O elenco conta com renomados nomes de Hollywood, incluindo Sylvester Stallone, que também desempenha a função de produtor, e Scott Eastwood.