Fenômeno do Youtube, Maria Clara & JP se apresentam em Brasília

O espetáculo infantil musical Maria Clara & JP — Brincar e Imaginar, dos irmãos Maria Clara e JP, estreia em Brasília com apresentações no sábado (31/8) e no domingo (1º/9), com sessões às 15h e às 17h no Teatro Unip. Os ingressos já estão disponíveis na Bilheteria Digital.

A dupla de irmãos soma mais de 43 milhões de inscritos no canal Maria Clara & JP, no YouTube. Grande sucesso da plataforma, Maria Clara e JP expandem sua popularidade com espetáculos ao vivo. Assinada pela Síntese Produções, empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado do entretenimento, a peça conta com cenografia lúdica e iluminação cênica repleta de cores e movimento.

Além da dupla principal, o espetáculo também terá apresentações de um grupo de dança formado por acrobatas que dançaram ao som dos maiores hits do canal como O chão é lava, Ser criança é e A história do homem biscoito. Os youtubers, que atualmente moram em Orlando (Estados Unidos), demonstram empolgação com as apresentações. “Saber que o nosso show vai viajar o Brasil inteiro me deixa muito empolgada. O show está lindo e superdivertido”, comenta Maria Clara. “Estamos muito felizes com o lançamento do nosso show. Estávamos preparando essa surpresa com muito carinho, para todas as crianças que ama acompanhar os nossos vídeos no YouTube. Ver tudo isso tomando forma é muito legal”, finaliza JP.





Serviço

Maria Clara & JP - Brincar e Imaginar

No sábado (31/8), às 15h e no domingo (1º/9), às 17h, no Teatro UNIP (SGAS 913). Ingressos a partir de R$80 (meia-entrada) disponíveis no site da Bilheteria Digital. Crianças de até 2 anos, no colo não pagam.