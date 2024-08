Afropunk Brasil anuncia as duas principais atrações da edição deste ano

As artistas se apresentarão nos dois primeiros dias do festival - (crédito: Divulgação)

O Afropunk, uma das maiores rodas da cultura afro-diaspórica no mundo, anunciou duas atrações internacionais na edição brasileira deste ano. O festival receberá as artistas Erykah Badu e Lianne La Havas nos dias 9 e 10 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador. Nos palcos, também se apresentarão nomes como Jorge Aragão, Planet Hemp, Duques e Timbalada.

Após dois dias de performances no Afropunk Blktopia, nos EUA, Erykah Badu, conhecida como “Rainha do Neo-Soul”, volta ao Brasil para sua estreia na capital baiana durante o primeiro dia do festival. Já a britânica Lianne La Havas, que fez uma parceria com Milton Nascimento na canção Saudade dos aviões da panair (conversando no bar), traz o Soul Contemporâneo para o segundo dia do evento.

Além da divulgação do line-up, o Afropunk divulgou que haverá um esquenta para a quarta edição: o Afropunk Experience. A prévia, que terá shows de Dona Onete, Olodum e Black Alien, ocorrerá no dia 21 de setembro, no Espaço Náutico Marine Club, em Belém. Os ingressos já estão disponíveis para compra aqui.